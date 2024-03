Basket femminile | le migliori italiane della 19a giornata di A1 Matilde Villa illumina | Cecilia Zandalasini decisiva

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un altro grande weekend quello appena trascorso per la Serie A1 dicon la diciannovesimaregular season 2023-2024. Anche in questo turno le giocatrici azzurre hanno recitato spesso un ruolo da protagoniste: andiamo a scoprirle insieme. 14 punti per Giulia Natali nel successo interno dell’Oxygen Roma contro la Passalacqua Ragusa (59-49), a cui non sono bastati gli 11 punti di Ilaria Milazzo per ribaltare l’inerzia.trascina l’Umana Reyer Venezia in trasferta contro la Dinamo Sassari (56-75) insieme ai 10 punti di Lorela Cubaj, con Debora Carangelo che tra le sarde mette a referto 8 punti. Colpo esterno dell’Allianz Geas Sesto San Giovanni contro La Molisana Campobasso (46-50) con 10 punti di Ilaria Panzera – 2 punti di Stefania Trimboli tra ...

