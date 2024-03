Basket B interregionale Matelica | buona la prima | 73-75 dts a Valdiceppo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 4 marzo 2024) Coach Trullo: “Siamo stati avanti per 42 minuti su 45, per cui tutto sommato la vittoria è meritata. Non abbiamo fatto unapartita. ma nessuno regala nulla”, 4 marzo 2024 – Successo prezioso, ma che brividi per la Halleysul campo della Sicoma. I biancorossi, privi del neo acquisto Sacchi (infortunio al ginocchio da valutare nei prossimi giorni), controllano per tre quarti, ma falliscono il colpo del ko e aprono la strada alla rimonta dei padroni di casa, cheforzano l’overtime ma poi graziano la Vigor fallendo due volte il tiro della vittoria. Dopo un inizio equilibrato, la Halley fa le prove di fuga già nel cuore del primo quarto, trovando linfa vitale (e 5 punti in fila) in Mentonelli per salire a +7 (7-14 al 5’).si riaccende con ...