Bartoccini passa e tiene lontane le inseguitrici

(Di lunedì 4 marzo 2024) CBF BALDUCCI MACERATA 2FORTINFISSI PERUGIA 3 (11-25, 25-19, 25-19, 21-25, 11-15) MACERATA: Mazzon 18, Fiesoli 15, Broekstra 8, Stroppa 4, Bonelli 4, Vittorini 2, Bresciani (L1), Bolzonetti 13, Civitico, Dzakovic. N.E. – Morandini, Masciullo, Quarchioni, Pizzichini (L2). All. Michele Carancini. PERUGIA: Traballi 25, Montano 21, Cogliandro 14, Kosareva 12, Bartolini 7, Ricci, Sirressi (L1), Viscioni, Messaggi, Atamah. N.E. – Lillacci, Braida, Turini (L2). All. Andrea Giovi. Arbitri: Piera Usai (CA) e Claudia Lanza (NA). BALDUCCI (b.s. 7, v. 4, muri 11, errori 19).(b.s. 17, v. 5, muri 10, errori 12). MACERATA - Torna a vincere in serie A2 femminile la capolistaFortinfissi Perugia che deve sudare le sette camicie prima di esultare. Scoglio arduo la Cbf Balducci Macerata che ha reso la vita ...