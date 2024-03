Barcellona | per il post Xavi Deco vuole il ritorno di Luis Enrique

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un grandeper rilanciare il. È questo ciò a cui starebbe pensandodopo la decisione didi lasciare la panchina a fine stagione:. Secondo “Cadena Ser”, il tecnico asturiano è il primo nome sulla lista del ds blaugrana, che è però conscio del fatto che l’ex ct spagnolo è sotto contratto col Paris Saint Germain fino al 2025. Il tecnico negli ultimi tempi è stato criticato molto in Francia, soprattutto per la gestione di Mbappé, e dal canto suo lui stesso non sarebbe felice di alcune scelte societarie. Essendo questo scenario non sarebbe dunque da escludere un sorprendente divorzio a giugno e a quel punto perpotrebbero spalancarsi le porte per il suo rientro al Barca, già allenato dal 2014 al 2017 ...