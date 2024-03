Barcellona | pari con il Bilbao e Xavi perde de Jong e Pedri

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 4 marzo 2024), pareggio senza reti contro l’Athletice fallisce il sorpasso al Girona:deIlfallisce il sorpasso al Girona al secondo posto de LaLiga. Contro l’Athletici blaugrana non riescono a sbloccare il risultato, che rimane fermo sullo 0-0 fino al triplice fischio. Al di là del risultato, doppia tegola per, cheper infortunio sia deche: una situazione delicata in vista del ritorno di Champions League contro il Napoli.