Barcellona Napoli | doppia assenza blaugrana | Pedri e De Jong ko

(Di lunedì 4 marzo 2024) Per la sfida tra, Xavi dovrà fare a meno di due titolari a centrocampo:e Destaranno fuori più di un mese Filtrava molto pessimismo in casagià nella serata di ieri, ma ora è ufficiale:e Denon giocheranno il ritorno degli ottavi di Champions League con il. Frenkie deha avuto una distorsione del legamento laterale della caviglia destra mentre persi tratta di un infortunio al quadricipite destro. Entrambi usciti nel primo tempo della sfida con il Bilbao, terminata 0-0 staranno, fuori più di un mese

