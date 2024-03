Barcellona | De Jong e Pedri saltano il Napoli | Xavi in emergenza a centrocampo Sport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Martedì 12 marzo, ilaffronterà ildial Montjuïc (stadio provvisorio in attesa della ristrutturazione del Camp Nou). Ritorno degli ottavi di finali di Champions, all’andata finì 1-1. Osimhen in quel occasione ha salvato il futuro delcon una giocata tirata fuori da nulla. Adesso però ilci arriverà con il morale più alto e con speranze più rosee. Le vittorie contro Sassuolo e Juventus (in attesa del match contro il Torino prima della Champions), hanno ridato fiducia al gruppo. Adesso si guarda ai quarti come un’impresa difficile ma non impossibile. A sostenere questa tesi anche la condizione del. Ieri ha pareggiato 0-0 a Bilbao e ha perso due uomini chiave: De...

