Barcellona | altro che De Zerbi | clamoroso ritorno in panchina

(Di lunedì 4 marzo 2024) Scendono le quotazioni di Roberto Deper ladel. Il club blaugrana avrebbe deciso per il. Non è un segreto che ilcambierà allenatore nella prossima stagione. Infatti il club blaugrana sta attraversando un periodo di forte rinnovamento, coinciso fin qui con l’era Xavi. Se da un lato c’erano aspettative altissime sul cammino in panchine dell’ex centrocampista, dall’lato i risultati non sono arrivati, al di là della Liga dello scorso anno. Così Xavi, dopo aver lanciato tantissimi giovani di belle speranze, ha deciso di fare un passo indietro, annunciando in tempi non sospetti il proprio addio a fine anno. Così si è chiaramente aperta la caccia al prossimo condottiero del Barça. Le voci negli ultimi mesi sono ...

Indagine di A22 Sports: i tifosi europei favorevoli alla Super League. Dice sì anche il 72% dei supporters interisti: La grande maggioranza dei tifosi di calcio europei si dice favorevole alla Super League. Questo è il responso di uno studio pubblicato oggi e condotto dall’istituto francese Opinion ...fcinternews

Classifica incassi merchandising: Juve meglio del Milan. Il Barcellona incassa sette volte più dell'Inter, solo 20ª!: Classifica incassi merchandising: Juve meglio del Milan! Il Barcellona incassa sette volte più dell'Inter, solo 20ª ...calciomercato

Barcellona, allarme infortuni: Pedri e De Jong verso il forfait in Champions contro il Napoli: Non c’è pace in questa stagione per il Barcellona, la squadra di Xavi continua a collezionare infortuni che stanno mettendo a dura prova non soltanto il cammino in campionato ma anche in Champions ...tag24