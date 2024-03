Barbara D' Urso svela il segreto dei suoi figli | Li ho cresciuti da sola | ecco cosa fanno ora

(Di lunedì 4 marzo 2024)D', una delle figure più amate della televisione italiana, ci apre le porte della sua vita privata e di quella dei. Ma non è tutto, perché la conduttrice ha anche annunciato un grande ritorno su Rai!D', nata nel 1957, è ben nota al pubblico italiano come conduttrice televisiva, attrice e scrittrice. Ha iniziato la sua carriera in televisione alla fine degli anni '70 e da allora ha condotto numerosi programmi di successo. Oltre alla sua carriera in televisione, ha recitato in diversi film per il piccolo e grande schermo. Dal 2003 al 2023,ha fatto parte del palinsesto di Canale 5, presentando programmi di grande successo come il Grande Fratello e diversi altri reality show. Durante una recente intervista a Domenica In su Rai ...

