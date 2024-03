Barbara D' Urso e Chiara Ferragni | il filo nero che unisce il loro ritorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dopo la camicia bianca purificatrice indossata da Ilary Blasi e Belén Rodriguez, è iltotale (e rassicurante) la divisa prescelta per ilin tv dopo le “assenze forzate” della presentatrice e dell'imprenditrice digitale. Cosa vuole comunicare il colore non colore per eccellenza in questi casi? Ce ne siamo fatti un'idea.

Uscita dagli studi di Domenica In dopo l'intervista con Mara Venier, Barbara D'Urso è stata travolta dall'affetto dei fan. "Ci prometti che torni in tv?", ha ... (fanpage)

Mara Venier: gaffe a Domenica In durante l’intervista a Barbara D’Urso: L’intervista di Mara Venier a Barbara D’Urso è stato un momento molto atteso dai telespettatori, ma non sono mancate le gaffe. Ecco cosa ha detto la conduttrice di Domenica In. Erano mesi che si ...donnaglamour

Barbara D'Urso, i figli: chi sono (e cosa fanno) Giamarco ed Emanuele Berardi: «Non vogliono che parli di loro. Li ho cresciuti da sola»: Il suo cuore è del pubblico, ma soprattutto dei suoi due figli che Barbara D’Urso, 66 anni, cita spesso ma di cui si sa pochissimo. I due figli avuti dal produttore cinematografico ...corriereadriatico

''Il mio ex marito mi ha fatto la guerra'': Barbara d'Urso a 'Domenica In' ha pianto parlando di figli e cose privatissime: ''Il mio ex marito mi ha fatto la guerra'': Barbara d'Urso a 'Domenica In' ha pianto parlando di figli e cose privatissime ...gossip