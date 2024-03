Barbara D’Urso cosa ha detto da Mara Venier? Ecco il riassunto delle sue dichiarazioni a Domenica In

(Di lunedì 4 marzo 2024)è tornata in televisione:In diha accolto l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 dopo una lunga pausa di nove mesi. Quali sono state le sue3 marzo 2024 ha rappresentato un vero e proprio nutrimento per i fan di cronaca rosa: se nello studio di Fabio Fazio abbiamo...

La conduttrice in tv oltre sei mesi dopo la chiusura dei suoi programmi su Canale 5. Nell’intervista con Mara Venier spiega: «Non voglio fare la guerra» (ilgiornale)

Nelle ultime ore l’attenzione dei media si è focalizzata su Barbara d’Urso , ritornata negli studi della Rai per l’intervista a Domenica In. La conduttrice ... (anticipazionitv)

Barbara d’Urso , ospite di Domenica In da Mara Venier, si è lasciata andare ad una chiacchierata intima e senza filtri che ha letteralmente conquistato il ... (blogtivvu)

Barbara D’Urso è ritornata in TV dopo 9 mesi, ospite di Mara Venier a Domenica In. Questa segna il suo ritorno in RAI dopo 22 anni di assenza, oltre alla ... (tutto.tv)

Gli Ascolti di Domenica In della puntata di ieri 4 marzo 2024 sono stati super. L' intervista di Barbara d'Urso è stato l'evento televisivo della giornata, ... (tvpertutti)

Pubblicato il 4 Marzo, 2024 “Sono venuta qui ieri, un giorno prima della trasmissione, per l’agitazione. Avevo cominciato qui in questi studi che una volta ... (dayitalianews)

Barbara D'Urso: "Strappata alla mia vita a Mediaset. Mandata via in modo terribile": Ripercorsi nel programma tv filmini personali, la sua vita privata, l'infanzia a Napoli, la perdita prematura della madre malata, oltre agli amori. "Il mio dolore è ancora qua. Sono stata strappata ...napolitoday

Selvaggia Lucarelli scatenata per le interviste della domenica: da Barbara D’Urso a Michelle Hunziker e Chiara Ferragni: Selvaggia Lucarelli, ovviamente, non ha potuto esimersi dal chiudere questa domenica di fuoco con l’intervista forse più attesa in prima serata, quella dell’acerrima "nemica" Chiara Ferragni da Fabio ...libero

Viva Rai2, Fiorello punge Barbara d’Urso: “Domenica In C’è stato il blackout”: Il conduttore ironizza sull'intervista di Barbara d'Urso a Domenica In E' iniziata una nuova settimana e così come accade ogni lunedì anche oggi, 4 marzo, ...lanostratv