Barbara Balzerani | morta la «Primula rossa» ex Br fra i protagonisti del sequestro di Aldo Moro

Eversione. La morte di Barbara Balzerani, irriducibile Primula rossa delle Br: Arrestata nel 1985 dopo oltre 5 anni di latitanza, anche in libertà, da scrittrice, aveva attaccato le vittime. Domenico Ricci, figlio dell'autista di Moro: non provo odio, prego per lei ...avvenire

È morta l’ex brigatista Barbara Balzerani, partecipò al sequestro Moro: È morta all’età di 75 anni l’ex brigatista Barbara Balzerani: a dare la notizia del decesso è stata Silvia De Bernardinis, ricercatrice e autrice di alcuni volumi sulle Br. L’ex terrorista, mai ...tpi

Balzerani, le vittime e l'inferno: L'ex brigatista che partecipò alla strage di via Fani e al rapimento Moro non s'è mai pentita, e sono fatti suoi. Ma insultare le vittime di terrorismo dopo 40 anni è una cosa oscena, e questo riguard ...ilfoglio

Chi è e come è morta Barbara Balzerani: membro delle Brigate Rosse e complice del rapimento-Moro: Chi è e come è morta Barbara Balzerani: membro delle Brigate Rosse e complice del rapimento-Moro. Aveva 75 anni ...unita

Addio a Barbara Balzerani, l'ex 'primula rossa' delle Brigate Rosse: morta a Roma a 75 anni: Barbara Balzerani, ex membro delle Brigate Rosse, è deceduta a Roma all'età di 75 anni. Nata a Colleferro nel 1949, Balzerani entrò a far parte delle Brigate Rosse nel 1975 e non si è mai pentita o ...abruzzo24ore.tv