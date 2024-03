Bankitalia | domanda di case debole | teso il mercato affitti

(Di lunedì 4 marzo 2024) La dinamica dei prezzi degli immobili nel quarto trimestre del 2023 si sarebbe nel complesso attenuata. Laè però rimasta: nonostante il recupero rispetto al trimestre precedente, la quota di agenzie che hanno venduto almeno un'abitazione resta inferiore a quella registrata nello stesso periodo dello scorso anno, per il quarto trimestre consecutivo. E' quanto emerge dall'indagine trimestrale della Banca d'Italia presso 1.501 agenti immobiliari sondati dall'8 gennaio al 5 febbraio del 2024. Circa il 40% degli agenti ha registrato una riduzione sia dei nuovi incarichi a vendere sia dei potenziali acquirenti. La difficoltà di reperire il mutuo è la causa prevalente di cessazione dell'incarico a vendere per circa un terzo degli operatori e la percentuale di acquisti finanziati con mutuo si è attestata su valori bassi nel confronto storico. ...

