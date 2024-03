Balzerani | le vittime e l' inferno

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Con un filo di ipocrita magnanimità, le si può augurare che avesse ragione Hans Urs von Balthasar su quella storia dell’vuoto, anche se il suo amico professor Ratzinger non era per nulla della stessa idea. De mortuis nihil nisi bonum, ma Barbara, defunta oggi, non era una buona persona. Fece parte della colonna delle Br che rapì Moro e uccise la sua scorta e fu condannata all’ergastolo. Mai pentita, ma sono fatti suoi; però nel quarantesimo anniversario della strage riuscì a dire cose ignobili delle sue, e in generale delledella sua (loro) follia omicida, e questi sono invece fatti nostri: “C’è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma ...