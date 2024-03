Balzerani | il rapimento Moro e la pista “suggerita” da Prodi con la seduta spiritica

(Di lunedì 4 marzo 2024) Fino all’arresto, nel 1985, Barbaraera “la primula rossa”, una figura chiave delle Brigate rosse, la compagna del capo Mario Moretti al tempo del sequestro e dell’omicidio di Aldo. Se n’è andata ieri per un tumore, aveva 75 anni, gli ultimi li ha passati a difendere sé stessa e le Br dall’accusa di aver rapito e ammazzatosu ordine della Cia o di chissà chi. Era tecnicamente un’irriducibile, cioè né pentita né dissociata, ma già verso la fine degli anni 80 con Renato Curcio e Mario Moretti dichiarò conclusa l’esperienza della lotta armata, disse poi qualche parola per i familiari delle vittime e prese le distanze dal gruppo che tra il 1999 e il 2002 aveva rispolverato la stella a cinque punte per uccidere i giuslavoristi Massimo D’Antona e Marco Biagi. Abbiamo parlato di lei con Pino Casamassima, giornalista e ...

