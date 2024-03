Balzanelli | ' è ora di tutelare operatori 118 | querele d' ufficio e pene certe'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - "Non si arresta l'aggressione, spesso dai toni 'feroci' come in questo caso, ai danni deglidel Sistema di emergenza territoriale 118. Noi che siamo i più esposti in assoluto a questi episodi di ordinaria ma anche di straordinaria criminale follia, chiediamo perciò che si attivino, con immediatezza, led'nei confronti dell'aggressore da parte delle autorità competenti, e lazza della pena, in sede civile e penale, che deve essere calibrata alla gravità dell'episodio". Lo sottolinea il presidente della Sis 118, Mario, commentando all'Adnkronos Salute l'aggressione di un'infermiera del 118 nel Casertano, scagliata contro una saracinesca. "L'ennesima donna aggredita, mentre compie il proprio dovere, è in questo caso anche un ...