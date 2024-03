Ballardini non fa drammi | Obiettivo raggiungibile

(Di lunedì 4 marzo 2024) Quando anche il Cagliari, vincendo, ha messo i neroverdi a 3 punti dalla zona salvezza, la partita di Verona era finita da un pezzo e Davide(in foto) aveva già parlato. Per confermare innanzitutto come Berardi tanto vale dimenticarselo ("Sospetta lesione al tendine di Achille? Più che sospetta, direi") e ammettere che il Sassuolo, suo malgrado, la salvezza dovrà rincorrerla senza il suo uomo migliore. Lo vogliono uomo da missioni impossibili, il tecnico ravennate, e visto quel che si agita sotto il cielo neroverde l’impressione è che il ‘Balla’ ne abbia trovata, accettando la chiamata dei neroverdi, un’altra da portare a termine. Ne è consapevole, ovvio. "Siamo sempre stati in controllo della partita", dice il tecnico del Sassuolo, aggiungendo di non ricordare "situazioni molto pericolose create dal Verona". Vero: il gol che ha deciso il match il Sassuolo ...

