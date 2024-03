Bagnaia rinnova con la Ducati fino al 2026

(Di lunedì 4 marzo 2024) AGI - Lae Peccoancora insieme. A pochi giorni dall'apertura della stagione MotoGP 2024, la casa di Borgo Panigale e il 27enne pilota torinese mettono nero su bianco l'accordo che lega il due volte campione del Mondo della classe regina al team ufficiale anche per le stagioni 2025 e. Il rinnovo del contratto dà continuità a un binomio vincente tutto italiano: una combinazione perfetta tra la tecnologia e le prestazioni della Desmosedici GP e il talento, la passione e la determinazione di, il cui viaggio inè iniziato con il team Pramac Racing nel 2019: col rinnovo il due volte iridato diventa il secondo pilota a legarsi aper ben otto anni. "Sono contentissimo di poter continuare a correre con la squadra dei miei sogni - commenta Pecco, ...

Ducati, Davide Tardozzi a Sky: "Orgogliosi di aver rinnovato Bagnaia". VIDEO: Il team manager Ducati ha parlato del rinnovo di Bagnaia a Sky: "È stato voluto da entrambe le parti, Pecco sta molto bene con noi e siamo orgogliosi di averlo ancora in 'Rosso' nel 2025 e nel 2026".sport.sky

MOTOGP, “PECCO” Bagnaia: Manca ormai poco all’apertura della stagione MotoGp 2024, e per tutte le scuderie è tempo di conferme. In casa Ducati Corse si celebra la firma del rinnovo per altre due stagioni di Francesco Bagnaia.9colonne

MotoGp, Bagnaia-Ducati ancora insieme: rinnovo per altri due anni. «La squadra dei miei sogni»: La storia d'amore continua. Ducati Corse e Francesco Bagnaia scrivono un futuro assieme: firmato il rinnovo per altre due stagioni. «Scelgo te, ancora e ancora», ha scritto sui social il pilota ...ilmessaggero