Bagnaia rinnova con la Ducati fino al 2026

(Di lunedì 4 marzo 2024) AGI - Lae Peccoancora insieme. A pochi giorni dall'apertura della stagione MotoGP 2024, la casa di Borgo Panigale e il 27enne pilota torinese mettono nero su bianco l'accordo che lega il due volte campione del Mondo della classe regina al team ufficiale anche per le stagioni 2025 e. Il rinnovo del contratto dà continuità a un binomio vincente tutto italiano: una combinazione perfetta tra la tecnologia e le prestazioni della Desmosedici GP e il talento, la passione e la determinazione di, il cui viaggio inè iniziato con il team Pramac Racing nel 2019: col rinnovo il due volte iridato diventa il secondo pilota a legarsi aper ben otto anni. "Sono contentissimo di poter continuare a correre con la squadra dei miei sogni - commenta Pecco, ...

