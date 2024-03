Badelj sincero | «Speriamo in una giornata storta dell’Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Milanha parlato nel pre-partita di Inter-Genoa. Il centrocampista rossoblù suona la carica per la sfida di San Siro. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport SPERANZA – Queste le parole di: «Proveremo con grande sacrificio, umiltà e lavoro di squadra. Dobbiamo dare qualcosa di più sperando in una loro. La maggior parte della squadra ha conquistato la promozione e si conosce. Certi elementi hanno aumentato il livello e ci ha permesso di fare risultati con squadre della parte sinistra. Astori? Lo porto sempre nel cuore»