“Avere un ovaio dislocato può essere un problema per la Fivet?”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Buongiorno dottore, ho 33 anni e un amh 0.48, questo mi ha portato dopo un anno di controlli ad effettuare la mia prima. Ieri ho fatto la prima visita di monitoraggio follicolare dopo la stimolazione, sono risultati 3 follicoli a destra e 2 a sinistra. Gli esami Lh, progesterone e E2 sono perfetti, poi arriva la doccia fredda. Il ginecologo mi dice che sono sfortunata perché l’destro sembra irraggiungibile perché “troppo in alto”. Cosa vuol dire? E perché in un anno e mezzo di ecografie e isterosalpingografia non è mai uscita questa cosa? Quando ho fatto l’esame avevo una forte colite/aerofagia possibile che questo abbia influito momentaneamente sulla posizione dell’destro e che poi torni alla posizione originale? Non ho mai subito interventi, non ho aderenze, non soffro di endometriosi e non ho mai avuto una ...