Auto finisce nella scarpata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Paura ieri pomeriggio alle 14.55 per un’finita fuori strada,laterale, sulla corsia dell’A14 Rimini-Bologna al km 107+400 in territorio di Cesenatico, con l’autista rimasto leggermente ferito. L’uomo alla guida dell’ha fatto tutto da solo, ha sbandato a destra, è finito contro il guardrail ema non ci sono stati gravi problemi per il traffico. Sul posto sono arrivati una squadra del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Savignano sul Rubicone che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’vettura alimentata a Gpl. Sul posto sono intervenute anche la Polstrada di Forlì, Romagna Soccorso e il personale distrade.