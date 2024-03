Australia | Meta non pagherà più gli editori per la ripubblicazione delle notizie Media e politica | “A rischio i posti di lavoro”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) La madre dei social, ha deciso che nonpiù glini per ladisui suoi siti. Alla scadenza dei contratti correnti, non rinegozierà nuovi accordi. Ed è subito guerra con l’informazione: secondo gli, infatti, questa mossa porterà perdite per milioni di dollari di finanziamenti e metterà amoltidi. Anche il primo ministrono, Anthony Albanese, ha espresso forte disappunto per la decisione presa dache è stata definita “insostenibile”. Il premier ha paventato provvedimenti contro il colosso tech. “È assolutamente critico che isiano in grado di ...