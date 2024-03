Attenti a non schiacciare i rospi E i volontari

(Di lunedì 4 marzo 2024) IBufo-Bufo sono tornati a riprodursi nel lago d’Iseo, dove scendono dal Monte Alto tra Capriolo, Adro e Paratico. Se lo scorso anno a febbraio solo 98 maschi e 31 femmine sono arrivati nel lago per riprodursi, quest’anno sempre a febbraio sono già scesi 1.192 maschi e 650 femmine: segno che la popolazione di anfibi del Basso Lago d’Iseo è destinata a crescere considerevolmente. Il dato emerge dalle prime stime deidell’Associazione Monte Alto, che dal 2012 lavorano con le Gev della Comunità Montana del Sebino Bresciano per aiutare ia raggiungere il lago. Tra il monte e la riva passa infatti la strada che collega Iseo con Paratico, con campeggi e un villaggio turistico. "Ormai da 12 anni – spiega Giuseppe Nalli, guardia ecologica – raccogliamo i Bufo-Bufo e li depositiamo oltre la strada, dove possano raggiungere ...

