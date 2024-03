Attacco alla Nave Duilio | Quondamatteo | “ho deciso io l’abbattimento del drone”

(Di lunedì 4 marzo 2024), il comandantein una intervista rivela: “hoiodel” “La, in navigazione nel Mar Rosso meridionale, ha localizzato una traccia aerea sconosciuta. Il profilo era minaccioso (…) e ha reagito per autodifesa”, queste le parole del comandante della, della Marina Militare italiana, che in questi mesi è impegnata nella difesa del tratto del Mar Rosso attaccato dagli Houthi, che assaltano le navi mercantili. Il capitano di vascello Andrea, 47 anni, di San Benedetto del Tronto, è il comandante della Caioed è stata sua la decisione di abbattere il ...

Il partito di Salvini non ci sta a far passare sotto traccia le rivelazioni dell'inchiesta di Perugia sugli accessi abusivi ai conti di politici e vip. E ... (huffingtonpost)

Leclerc-Sainz, da difensori ad attaccanti: per Ferrari i sorpassi non sono più proibitivi: Non solo la SF-24 vista in Bahrain mostra un passo superiore alla Mercedes, ma può anche metterlo a frutto andando all’Attacco senza perdere eccessiva prestazione dall’aerodinamica e dalle gomme. È ...formulapassion

Scontri post Cosenza-Catanzaro, Anfp: “Colpito alla testa un dirigente della questura”: COSENZA/ "Ieri sera, al termine della disputa calcistica Cosenza-Catanzaro si sono registrati disordini, ed in particolare i tifosi del Catanzaro si sono resi protagonisti di deliberato Attacco rivolt ...giornaledicalabria

Russia e Germania, scoppia il caso intercettazioni. Mosca: «Coinvolgimento diretto dell'Occidente». Cyber Attacco alla difesa russa: Il ministero degli Esteri russo ha precedentemente chiesto a Berlino di fornire chiarimenti in merito alla vicenda, ricorda l'agenzia russa. Un'intercettazione di alti ufficiali della Germania colti a ...ilmattino