Attaccando le fiabe e la sola idea di “violenza” | il politicamente corretto genera individui stupidi

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar –. Lo spunto nasce dall’ennesima diretta interessante di Pro Italia, ma si sviluppa in una direzione che chi scrive ha sostenuto molto negli anni passati, ovvero la totale sterilizzazione deglioccidentali rispetto al concetto di “”. Nonintesa come propensione all’assassinio, che solo un pazzo bisognoso di cure psichiatriche urgenti potrebbe sostenere, ma di qualsiasi forma diintesa come “atto” nel senso inteso e – in definitiva – anche di lotta. Sterilizzando completamente lain senso assoluto si forma all’che non ci si possa nemmeno difendere, per non parlare degli atti rivoluzionari che la storia dimostra esistere – in ogni caso – nei sovvertimenti di regime osservati ...