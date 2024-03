Atp Santiago 2024 | Baez rimonta Tabilo e vince il secondo titolo consecutivo | debutterà in top 20

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nove vittorie consecutive, best ranking al numero 19 con tanto di debutto tra i primi 20 del mondo e persino numero 6 della Race. Inizio di stagione clamoroso da parte di Sebastian, protagonista assoluto della gira sudamericana. Dopo ilconquistato la settimana scorsa a Rio de Janeiro, l’argentino si è ripetuto a, conquistando il sesto torneo della sua giovane carriera. Battuto in finale il padrone di casa Alejandrocon il punteggio di 3-6 6-0 6-4 dopo 2h16? di gioco. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Nel parziale d’apertura, il break decisivo è arrivato nel sesto gioco nonostante entrambi i giocatori abbiano avuto chance e tanti games siano risultati equilibrati. A senso unico invece ilset, in cuiha vinto appena cinque ...

ATP Santiago, Sebastian Baez vince in rimonta contro Alejandro Tabilo ed è il re dello swing sudamericano: Una chiusura da re. Sebastian Baez ha fatto suo il titolo anche dell'ATP250 di Santiago. Dopo aver trionfato la settimana precedente a Rio de Janeiro (Brasile), l'argentino ha concesso il bis sulla te ...oasport

Baez trionfa anche a Santiago: la Top 20 è realtà: Grazie a questo risultato è quinto nella PIF ATP Live Race To Turin, la classifica basata sui risultati stagionali che offre un quadro sempre aggiornato in tempo reale della corsa per le Nitto ATP ...sport.tiscali

Tennis, atp Santiago: vince l'argentino Baez: L'argentino Sebastian Baez ha vinto il torneo Atp 250 di Santiago del Cile battendo in finale il padrone di casa Alejandro Tabilo per 3-6 6-0 6-4. Per Baez e' il sesto titolo Atp in carriera. Il ...sportmediaset.mediaset