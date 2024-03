Atletica | Mondiali indoor Glasgow 2024 | Italia terza nella classifica per piazzamenti

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’ha chiuso al terzo posto idileggera diper quanto riguarda la specialedei. La particolare graduatoria tiene conto di tutti i risultati ottenuti da ogni nazionale dalla prima all’ottava posizione di ogni gara. La pattuglia azzurra ha totalizzato 50 punti, frutto due secondi posti – Mattia Furlani nel salto in lungo e Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli – e di due terzi – Zaynab Dosso nei 60 metri e Leonardo Fabbri nel getto del peso – ma anche di tre quarti posti (Zane Weir/peso, Catalin Tecuceanu/800 metri e Sveva Gerevini/pentathlon), di un quinto, di due settimi e un ottavo. Dominio totale per gli Stati Uniti, che chiudono icon 195 punti e la vittoria ...

