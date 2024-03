Atletica | Lorenzo Simonelli | “Ancora non ci credo! Argento atomico”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) “Vi dico solo una cosa, che capiranno in pochi: Gear 5”. Ha salutato così ai microfoni della Raidopo aver conquistato un clamoroso posto in finale. Era lì per godersela e forse, seppure ci sperava, non pensava che poi l’incredibile si sarebbe realizzato. I tempi però erano quelli, anche se per una medaglia sarebbe servito correre nuovamente sotto il record italiano. L’oro, manco a dirlo, aveva già il suo padrone, ovvero Grant Holloway che non perde una gara a cui partecipa da 10 anni ed è inevitabilmente di un’altra categoria. Le altre però erano tutte in gioco e così, nel momento più estremo proprio come Luffy,è venuto fuori. Ha corso i 60 metri ostacoli in 7?43 con il nuovo primato nazionale e si è preso unche sembrava assolutamente impossibile. Magari non diventerà il re dei ...