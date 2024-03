Atletica italiana | i sorrisi dei ragazzi azzurri

Kelly Doualla lo ha ri fatto di nuovo! Oggi pomeriggio la 14enne ha corso i 60 metri indoor in 7.27, proprio come settimana scorsa. Ancora a Bergamo. Stiamo ... (oasport)

Zaynab Dosso ha scritto una pagina di storia per l’ Atletica italiana, diventando la Prima azzurra a qualificarsi per la finale dei 60 metri ai Mondiali ... (oasport)

Atletica leggera. Cantergiani è argento tricolore nel pentathlon Under 23: Decisiva per l’atleta della Self l’ultima prova degli 800: dal quarto posto in classifica è balzata al secondo.ilrestodelcarlino

L’emozione di Zaynab Dosso: "Sono partita da Rubiera. Grazie a chi mi ha cresciuto": Dico ‘wow’ per l’Atletica italiana: siamo tutti giovani, sogniamo, ci pensiamo tra i big, vogliamo divertirci. E divertirsi vuol dire prendere le medaglie, arrivare in finale, essere tra i migliori. A ...ilrestodelcarlino

Mondiali di Atletica indoor: Italia terza nella classifica a punti: L'Italia centra il terzo posto nella classifica a punti dei Mondiali indoor di Glasgow, la tabella che misura la profondità della squadra e il suo rendimento complessivo.globalist