Atleta abusata | pm Siena ' non necessarie misure cautelari'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Subito attivati e non c'è stata richiesta di"non ravvisandone i presupposti". Così in una nota la Procura diin merito alle indagini sulla presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice avvenuta nella notte tra il 4 e 5 agosto scorsi a Chianciano. La Procura spiega di aver ricevuto la notizia di reato nel tardo pomeriggio del 5 agosto e di aver dato le prime disposizioni per le indagini nella stessa serata. Sulle, spiega che è una decisione di cui "se ne assume ogni responsabilità" e per la quale "è pronta a dare ogni e qualsiasi spiegazione nelle opportune sedi". La Procura della Repubblica di, inoltre, "respinge fermamente le accuse di inerzia pubblicamente mosse ed in particolare di inosservanza delle norme sul codice ...