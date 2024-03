Atalanta-Bologna | durante la partita oltre 100 multe per divieto di sosta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Bergamo. Si è chiusa un’altra settimana di attività a 360° del Comando di Polizia Locale del Comune di Bergamo. Molte le iniziative, tanti i risultati e i numeri dell’impegno, dal presidio dei quartieri alla viabilità, dalle attività di prevenzione ai controlli sui mezzi pesanti e sui TAXI abusivi. Per quel che riguarda le Unità mobili di quartiere, attenzione verso le aree del Centro, di Carnovali, di Colognola e Longuelo, con 35 ore di lavoro per ben 20 agenti, con 25 sanzioni elevate a seguito delle segnalazioni dei residenti dei quartieri oggetto del servizio della scorsa settimana. Controlli su TAXI e NCC abusivi e mezzi pesanti Giro di vite sui taxi e sugli NCC abusivi da parte degli agenti del Comando di via Coghetti in questo primo bimestre 2023. Molti i controlli eseguiti, altrettanto significativi i risultati: eseguendo attività di controllo in borghese, la Polizia Locale del ...