Astori | il ricordo del mondo del calcio a sei anni dalla sua morte | “Davide sempre con noi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) In occasione del sestoversario della scomparsa di, tante società hanno voluto dedicare all’ex calciatore un post sui social per onorarne la memoria. “con noi” si legge sul profilo della Fiorentina. “Oggi sono seiscomparsa di. Andato ma mai dimenticato, il suocontinuerà a vivere” ha invece scritto il Milan. Toccante anche ildel Cagliari, che ha scritto: “Seisenza te.peruno di noi“. Non solo le squadre, ma anche i singoli hanno voluto dedicare un pensiero ad, come ad esempio il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha pubblicato un ...