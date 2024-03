Assalto Capitol Hill | accolto ricorso di Trump | è eleggibile in Colorado; Corte Suprema | Stato non può bandire candidato presidente

La Corte suprema conferma l'eleggibilità di Donald Trump in Colorado, uno dei 15 Stati che vota domani nel Super Tuesday. I giudici hanno accolto il ricorso ... (gazzettadelsud)

Assalto a Capitol Hill, per la Corte Suprema Donald Trump è eleggibile: I giudici hanno accolto il ricorso di Trump contro la decisione della Corte Suprema del Colorado di bandirlo per il suo ruolo nell’Assalto a Capitol Hill in base al 14esimo emendamento, che vieta le ...unionesarda

