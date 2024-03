Assalto a Capitol Hill | Trump è eleggibile in Colorado

(Di lunedì 4 marzo 2024) La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la decisione dello stato deldi escludere Donalddal voto alle primarie dei Repubblicani per le presidenziali. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dunque annullato la sentenza della Corte Suprema del, secondo la quale l’ex presidentenon era idoneo a candidarsi per le elezioni presidenziali 2024 a causa del ruolo svolto nel provocare l’attacco del 6 gennaio a , mentre il Congresso notificava la vittoria di Joe Biden. La Corte Suprema Usa ha annullato la decisione dello stato deldi escludere Donalddal voto alle primarie dei Repubblicani La decisione arriva appena un giorno prima delle primarie del, dove orapotrà correre, sfidando Nikki Haley. ...

