ASL Caserta | Umaca 1 Year e Giornata Internazionale delle Donne

(Di lunedì 4 marzo 2024) Aversa. Evento celebrativo del primo anno di attività dell’(Unità di Manipolazione Chemioterapici Antiblastici) presso il P.O. Moscati. L’evento avrà luogo Martedì 5 Marzo alle ore 14,30 presso l’Aula Magna della UOC Formazione Aziendale. L’idea nasce con l’intento di evidenziare come il virtuoso lavoro di centralizzazione dell’allestimentoterapie antiblastiche abbia prodotto importanti risultati in termini di sicurezza dei preparati per gli assistiti ma anche per gli operatori sanitari nonché di risparmi ottenuti per il SSN. Con l’occasione, al fine di promuovere l’umanizzazione dei percorsi di cure Onco-ematologiche, nell’ottica di favorire la centralità dell’assistito, si è deciso di celebrare anche lae pertanto nei giorni 6,7 e 8 ...

"Dal Covid in poi la dipendenza da gioco d'azzardo è in aumento, intervenire è fondamentale " - dichiara Nuzzolo , la direttrice dipartimento dipendenze Asl di ... (sbircialanotizia)

Si è tenuta a Caserta la conferenza stampa per la firma del protocollo di intesa per la Lotta e la prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo e delle ... (sbircialanotizia)

C’è un ponte innovativo che lega l’Italia e gli Stati Uniti e che passa per la sanità. Il settore dell’ Healthcare è in rapida crescita e consente di ... (ildenaro)

Aversa. Il 23 e 24 Febbraio 2024 avrà luogo presso la sede di Aversa in Via Santa Lucia n. 81 (Monoblocco A – Aula Magna) il secondo corso Parent Training “In ... (casertanotizie)

Aversa. Si terrà il giorno 27 febbraio p.v. alle ore 10,00 presso l’Aula Magna dell’Asl Caserta in via Santa Lucia n.81 Aversa la Cerimonia di presentazione ... (casertanotizie)

Stand alimentari chiusi e lavori al mercato: ora l'ultima parola all'Asl: Spetterà all'Asl l'ultima parola, si spera risolutiva, sul caso mercato bisettimanale di Caserta. Perché dopo l'incontro di ieri mattina in Prefettura tra Comune di Caserta e rappresentanti sindacali ...ilmattino

Nella Giornata Internazionale delle Donne, UMaCA 1 Year all’ASL di Caserta: Martedì 5 marzo alle ore 14.30 l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta celebra la Giornata Internazionale delle Donne e UMaCA 1 Year....(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tuo si ...teleradio-news

Cure domiciliari, la Asl cerca medici di base per i team Uca: i requisiti richiesti nell'avviso: La Asl cerca medici di medicina generale. E questa volta non per sostituire i colleghi andati in pensione negli ambulatori sparsi in provincia. Ne servono, infatti, per potenziare le cure domiciliari ...ilmessaggero