Ascolti tv | quanto share hanno fatto le interviste di Barbara d’Urso e Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 4 marzo 2024) Parliamo ditv, ma questa volta nel dettaglio delle dueche ieririspettivamente a Domenica In e Che Tempo Che Fa. La prima è andata dalla sua amica di sempre a raccontare come ha reagito al licenziamento da parte di Mediaset, la seconda per parlare dello scandalo Balocco e della separazione da Fedez. Domenica In di zia Mara ha intrattenuto 2.706.000 spettatori (18.2%) nella presentazione dalle 14.02 alle 14.34, 2.936.000 spettatori (20.8%) nella prima parte dalle 14.34 alle 15.18, 2.246.000 spettatori (17.9%) nella seconda parte dalle 15.23 alle 16.52 e 1.980.000 spettatori (16.3%) nell’ultima breve parte denominata I Saluti di Mara. Nel dettaglio, l’intervista di...