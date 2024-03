Artusi | il suo storico manuale di cucina sbarca anche in Cina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Bologna, 4 marzo 2024 – Lo hanno tradotto in catalano e in francese, in inglese e in olandese, perfino in russo e in giapponese. Ora lodidi Pellegrino, “La Scienza ine l'Arte di mangiare bene”, hauna versione in cinese. La nuova, pregiata edizione è stata pubblicata da Hunan Fine Arts Publishing House con Casa, grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Forlimpopoli (di cui era originario il famoso gastronomo), dell'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto italiano di cultura di Pechino, e dell'Aife, l'associazione italiana foraggi essiccati. Cofanetto rosso, copertina verde e pagine bi(a richiamare la bandiera italiana), l'edizione cinese ...