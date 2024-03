Arrivano i nuovi Modellli 730 per la dichiarazione dei redditi | tutte le scadenze

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’Agenzia delle Entrate ha annunciato le novità del Modello 730 2024 per ladei. Due quadri, diverse opzioni per semplificare la propriaprecompilata grazie alle Certificazione unica e molte date che cambiano rispetto al 2023. Importanti novità anche per alcune categorie specifiche come gli operatori sportivi dilettantistici, che vanno incontro a un nuovo sistema di calcolo dei contributi e delle tasse da pagare. Novità importanti anche per le partite iva, che da quest’anno potranno scegliere il concordato biennale con lo Stato per un pagamento più prevedibile delle proprie tasse. Le novità delladei2024 e del modello 730 L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che dal 30 aprile sarà disponibile online la ...

La legge di Bilancio 2024 ha prorogato il Bonus per le famiglie che sono in difficoltà economiche e non riescono a pagare le bollette. A quanto ammonta? La ... (informazioneoggi)

nuovi iPad e Mac in arrivo Apple…": Il fatto che nuove generazioni di iPad e Mac siano nei piani di Apple non è certamente una sorpresa, ci mancherebbe. I dubbi infatti non riguardano il “se”, ma il “quando”. A tal… Leggi ...informazione

Metà prezzo reale: questa friggitrice ad aria da 6,5L a soli 40€ è praticamente regalata!: Segnaliamo un ottimo prezzo per una friggitrice ad aria dalle caratteristiche decisamente interessanti: normalmente costa 79,90€, oggi 40,90€.smarthome.hwupgrade

Final Fantasy VII Rebirth come completare l’incarico Chocobo in volo: demo in arrivo e nuovo “standard” di prezzi per Capcom Condividi su facebook! WhatsAppLo studio Gunfire Games ha rilasciato una nuova patch per Remnant 2, aggiungendo quello che i giocatori stavano ...gamesource