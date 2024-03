Arbitri | continua il caos in Serie A | Rocchi fissa una riunione! – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 4 marzo 2024) Gianlucachiama a rapporto glidellaA: disposta unastraordinaria per fronteggiare ildegli ultimi tempi. CONVOCAZIONE –no i problemi inA per il mondo degli, cheno a ricevere attacchi da ogni fronte. Probabilmente per cercare di tamponare la situazione e farsi trovare compatti in un’unica linea difensiva, Gianlucaha deciso di convocare una. L’incontro, voluto urgentemente dal designatore, èto per giovedì 7 marzo a Roma e vedrà presenti tutti i fischietti della CAN. Sarà atteso all’appuntamento richiesto daanche il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Fra i temi che ...