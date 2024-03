Apple | multa Ue da 1 | 8 miliardi su streaming musica

(Di lunedì 4 marzo 2024) Per abuso di posizione dominante sul mercato della distribuzione di app dile agli utenti iPhone e iPad attraverso il suo App Store La Commissione europea hatoper oltre 1,8di euro, per abuso di posizione dominante sul mercato della distribuzione di app dile agli utenti iPhone e iPad

Condizioni capestro a chi usa altre piattaforme di streaming da dispositivi come l’iPhone: per l’Ue è tempo di cambiare (ilsole24ore)

Maxi-multa Ue da 1,8 miliardi di euro contro Apple per abuso di posizione dominante nello streaming musicale: La Commissione europea ha multato Apple per oltre 1,8 miliardi di euro per le regole abusive dell'app store per i fornitori di streaming musicale. Per Bruxelles la società ha abusato della sua ...huffingtonpost

Apple: multa da 1,8 miliardi di Euro in UE per posizione dominante nel mercato musicale: La Commissione Europea ha annunciato una multa da 1,8 miliardi di Euro ad Apple per abuso di posizione dominante.tech.everyeye

Concorrenza L'Ue annuncia una multa record ad Apple per 1,8 miliardi: Secondo quanto emerso nell'indagine, spiega, Apple blocca agli sviluppatori di app di streaming ... L'importo è nettamente più alto delle indiscrezioni di stampa che parlavano di una multa di 500 ...bluewin.ch