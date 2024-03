Apple | multa record dall' Ue | 1 8 miliardi per violazione della concorrenza sui servizi di streaming musicale

(Adnkronos) – La Commissione Europea ha multa to Apple con una sanzione finanziaria pari a 1,8 miliardi di euro, con l’accusa verso l’azienda di aver ... (seriea24)

Politica UE. Ue, maxi multa ad Apple per violazione della concorrenza su app di musica: La multa della Commissione Ue è la prima per Apple. L'azienda di Cupertino avrebbe impedito agli utenti del suo store di passare alla concorrenza per le app musicali. "Fondamentale sanzionare le respo ...it.euronews

