Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3

(Di lunedì 4 marzo 2024) (Adnkronos) –ha annunciato il nuovoAir conM3, fino al 60% più veloce rispetto al modello con M1, e fino a 13 volte più scattante del modelloAir più veloce con processore Intel. Disponibile in entrambi i modelli da 13? e 15?, il nuovoAir vanta fino a 18 ore di autonomia, lo stesso display Liquid Retina del modello precedente, e nuove funzionalità fra cui il supporto per collegare fino a due monitor esterni e un Wi-Fi che è fino a due volte più veloce rispetto alla generazione M2. Dotato di un resistente guscio unibody in alluminio, il nuovoAir è disponibile in quattro colori: mezzanotte, galassia, grigio siderale e argento. Entrambi possono essere ordinati a partire da oggi e saranno disponibili da venerdì 8 marzo, con prezzi a ...

