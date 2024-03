Antonio Tajani e Food for Gaza | «Vi racconto gli aiuti umanitari dell’Italia alla popolazione palestinese»

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il governo italiano promuoverà una nuova iniziativaa per aiutare lacivile. Lo annuncia oggi il ministro degli Esteriin un’intervista a La Stampa. «InviteròFarnesina tutti gli attori del polo delle Nazioni Unite a Roma», fa sapere il vicepremier, il quale anticipa anche che lo slogan dell’iniziativa potrebbe essere “for”: «La situazione è molto complessa, ma non dobbiamo arrenderci. Hamas non ha dato le informazioni richieste sugli ostaggi. Spero che Qatar, Egitto e Stati Uniti riescano a convincere le parti ad un cessate il fuoco entro l’inizio del Ramadan». Due popoli, due statidice che l’obiettivo strategico«è la formula ...

