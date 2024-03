Antonia | recensione primi tre episodi | endometriosi ma anche tanta ironia e voglia di capirsi

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ladeidi, la serie di Prime Video sull’: scritta ed interpretata da Chiara Martegiani, nel castValerio Mastandrea e Barbara Chichiarelli(Chiara Martegiani) è una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa. Dopo aver lasciato la sua famiglia poco più che adolescente, la ragazza ha trovato una sorta di equilibrio a Roma, una giungla urbana ed emotiva perfetta per integrarsi senza dover fornire troppe spiegazioni. Ma al suo 33° compleanno, il suo piano di difesa fallisce: litiga con tutti (compreso il suo compagno Manfredi, interpretato da Valerio Mastandrea, e la sua migliore amica Radiosa, che ha il volto di Barbara Chichiarelli), viene licenziata e finisce in ospedale, dove ...