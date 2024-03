Antitrust Ue | maxi multa da 1 | 8 miliardi ad Apple

(Di lunedì 4 marzo 2024) Secondo quanto emerso nell'indagine, spiega,blocca agli sviluppatori di app di streaming musicale di poter informare gli utenti con iPhone e iPad sui servizi di streaming musicale alternativi e più economici. L'indagine è partita su reclamo di Spotify. L'importo è nettamente più alto delle indiscrezioni di stampa che parlavano di unadi 500 milioni. «Per un decennio,ha abusato della propria posizione dominante nel mercato dello streaming musicale attraverso l'App Store» ha affermato la vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager nel corso di un incontro con la stampa. "Lo ha fatto impedendo agli sviluppatori di informare i consumatori sui servizi musicali alternativi e più economici disponibili al di fuori dell'ecosistema. Questo è illegale in base alle norme ...

