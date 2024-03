Anticipazioni Uomini e Donne | incredibile colpo di scena | la decisione di Ernesto spiazza Maria De Filippi

(Di lunedì 4 marzo 2024) Anche questa nuova settimana comincia con il consueto appuntamento con, il noto dating show condotto daDeche va in onda su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,45. In studio saranno presenti come sempre gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino pronti a commentare tutto quello che accadrà. Siete curiosi di sapere cosa è successo nelle nuove registrazioni? Scopriamolo insieme nel dettaglio grazie alledel giovane influencer Lorenzo Pugnaloni. Barbara De Santi(ilcorrieredellacitta.com)si infuria con Barbara e chiude definitivamente la loro frequentazioneRusso, il cavaliere del parterre maschile più chiacchierato del momento, ha ...

Stasera in tv Luisa Ranieri torna in tacchi a spillo per “Le indagini di Lolita Lobosco”. E si innamora…: Luisa Ranieri riporta in tv "Le indagini di Lolita Lobosco": tutte le Anticipazioni della terza stagione del vicequestore in tacchi a spillo ...amica

Luisa Ranieri torna a vestire i panni della vicequestore della Questura di Bari: Le indagini di Lolita Lobosco 3: da oggi lunedì 4 marzo in prima serata su Rai 1 con Luisa Ranieri. Trama e cast del primo episodio della terza stagione.gazzetta

Un Posto al Sole Anticipazioni oggi: Ida preoccupatissima per il padre: La giovane Ida, dopo aver deciso di frenare la sua relazione con Diego per rispettare i desideri di suo padre Roberto e di Marina, riceverà una notizia scioccante. Dalla Polonia, arriveranno brutte no ...termometropolitico