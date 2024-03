Annuncio sorprendente di De Laurentiis dopo Napoli-Juve | adesso cambia tutto

(Di lunedì 4 marzo 2024) Sorprende tutti nonostante la vittoria contro lantus il presidente Aurelio De. La decisionein casa. Una notte ricca di emozioni e senza freni ha caratterizzato l’intera città di. Soccombe ancora fra le mura di Fuorigrotta lantus di Massimiliano Allegri, inghiottita dalla pressione al Maradona nonostante le tante occasioni create nei 90 minuti. I bianconeri hanno infatti avuto più volte fra i piedi la palla per rigirare a proprio favore il match, tornando sul pareggio grazie alla staffilata di Chiesala rete nel primo tempo di Kvaratskhelia. A decidere le sorti dell’incontro è però, ancora una volta, Giacomo Raspadori, autore del 2-1 sulla ribattuta di un calcio di rigore sbagliato da Osimhen. Almeno ...

Ancora drama inerente alla Supercoppa Italia , a cui Napoli parteciperà da Campione d’ Italia . I nuovi aggiornamenti. Sarà una vigilia indigesta, questa, per ... (spazionapoli)

Savignano, festa per i vicoli riqualificati arricchita da una sorpresa: 100 nuovi posti auto: L’inaugurazione dei vicoli del centro storico rinnovati porta con sé anche l’Annuncio di un progetto per creare 100 posti auto. Il taglio del nastro ...corriereromagna

Ludovica Valli incinta del terzo figlio: «La “cosa” più inaspettata di tutta la nostra vita insieme». La reazione (mancata) delle sorelle: Ludovica ha annunciato, inaspettatamente, una sorpresa "non in programma" che però ha portato tanto amore. Tra le onde e le spiagge di Dubai, Ludovica Valli ha annunciato di essere in dolce attesa del ...ilmattino

Colpo di scena per Verstappen: clamoroso contatto con un top team: Il sorprendente incontro al termine della gara di Sakhir tra il team principal della Mercedes Toto Wolff e Jos Verstappen, padre del campione del mondo Max Verstappen, sta facendo discutere il circus ...sportal