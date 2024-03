Andrea Quondamatteo | il comandante della Caio Duilio | «Così ho colpito il drone degli Houthi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 4 marzo 2024) Si chiama, è capitano di vascello, ha 47 anni. Viene da San Benedetto del Tronto e ammette che da piccolo, a scuola, «per imparare a scrivere il mio cognome ci misi un po’…». È stato lui a dare l’ordine di abbattere ilche puntava sulla nave italiana. Dadell’imbarcazione gioielloMarina Militare italiana racconta che erano in pattugliamento a sud in acque internazionale: «A un tratto c’è arrivato un “eco radar” sconosciuto, il segnale era a 8 miglia di distanza. Un profilo in movimento, a bassa quota e in rapido avvicinamento. Minaccioso. Un? Un missile? Un aereo?, prima gli abbiamo lanciato delle chiamate di avvertimento, ...