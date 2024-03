Anche in Italia l’attacco al free speech passa per le università

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 4 marzo 2024) Del caso del professor Marco Bassani ci siamo già occupati su Atlantico Quotidiano quando fu sanzionato dal cda dell’Statale di Milano per aver condiviso sulla sua pagina Facebook, nel novembre 2020, un meme ritenuto “sessista” sulla vicepresidente Usa Kamala Harris: sospensione dall’insegnamento e dallo stipendio per un mese. Tra l’altro, resosi conto che avrebbe potuto offendere la sensibilità di alcuni, Bassani aveva prontamente e spontaneamente cancellato il meme, già poche ore dopo la sua condivisione, nonostante non contenesse volgarità e parolacce. Ma la rimozione, rapida e spontanea, non gli risparmiò prima la gogna pubblica, poi la sanzione disciplinare. Come lui stesso ricorda, Bassani detiene il titolo di primo professore ad essere stato condannato nel Dopoguerra per aver condiviso, nemmeno manifestato un’opinione, dopo un “processino” ...